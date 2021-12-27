Бой с Камбососом почти в кармане. Ломаченко является лидером рейтингов двух организаций

Украинец имеет все основания требовать поединок против абсолютного чемпиона мира

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Украинский легковес Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) является лидером рейтингов сразу двух организаций.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях находится на вершине рейтинга WBC и WBO. Такие позиции позволяют украинцу уже сейчас требовать поединок против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

В 2021 году Ломаченко провел два поединка: нокаутировал Масойши Накатани и деклассировал Ричарда Комми.