Бой с Хрговичем за статус претендента на пояс Усика предложили олимпийскому чемпиону

У Тони Йоки есть три дня на принятие решения

Тони Йока

В IBF предложили олимпийскому чемпиону Тони Йоке (11-0, 9 КО) претендентский бой с хорватом Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) за возможность подраться за титул в супертяжелом весе, сообщает boxingscene.com.



Отметим, что у француза есть три дня на принятие решения. Если он согласится, что начнутся переговоры команд, на которые отведены 15 дней.

Йока 15 января должен был провести поединок против Мартина Баколе. Однако, бой отложили из-за решения властей Франции ограничить массовые события из-за распространения коронавируса.

Напомним, ранее от претендентского боя с Хрговичем отказались Луис Ортис и Джозеф Паркер.