«Бой с Лопесом был запланирован на октябрь». Ломаченко рассказал, когда следует ожидать реванша с американцем

Из-за коронавируса поединок Теофимо с Камбососом перенесли на середину сентября

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) признался в интервью Youtube каналу LOMUS official, что у реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) уже была готова дата проведения, но коронавирус и последующий перенос боя американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) поменял все планы:



В октябре (2 октября – прим.) должен был быть наш бой с Лопесом, но его бой с Камбососом перенесли из-за «короны» (Из-за COVID-19 – прим.) аж на 11 сентября. И, соответственно, второго октября он не состоится. Я думаю, что более реальная дата – декабрь. Для моего наследия хотелось бы сразиться с Лопесом. Но не все от меня зависит.

Напомним, что Ломаченко заявил, что семью Лопесов интересует только финансовая выгода.