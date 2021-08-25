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Бой Сиренко против ветерана из России перенесен
Вечер бокса пройдет в Болгарии
12:27
фото - b1 boxing
Поединок украинского супертяжеловеса Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) против 44-летнего Александра Устинова (36-4, 26 КО) перенесен на новую дату.
Бой должен был пройти 4 сентября в болгарском городе Варна, однако теперь встреча состоится 18 сентября в Пловдиве, в той же Болгарии. В этом городе украинец проводит тренировочный лагерь.
В последнем своем поединке Сиренко техническим нокаутом победил француза Невфеля Уата (18-4, 10 КО).