Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»
Бой Сиренко – Устинов перенесен в Париж
Дата поединка также сместилась
4 сентября 15:47
Фото: instagram.com/b1.boxing/
Бой украинского супертяжеловеса Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) против 44-летнего Александра Устинова (36-4, 26 КО) перенесен из Болгарии во Францию.
Поединок, который должен был проходить 18 сентября, стоится 10 сентября в спортивном комплекте Roland Garros.
Устинов – это главная проверка для Сиренко на данном этапе карьеры. В рекорде россиянина есть бои с такими топовыми боксерами как Кубрат Пулев, Майкл Хантер, Мануэль Чарр, Джо Джойс и даже Дэвид Туа, которого он, к слову, победил. Если же Устинов и проигрывал, то – в конкурентом стиле.
Сиренко тренируется под руководством бывшего наставника Александра Усика.