Бой Сиренко – Устинов перенесен в Париж

Дата поединка также сместилась

Фото: instagram.com/b1.boxing/

Бой украинского супертяжеловеса Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) против 44-летнего Александра Устинова (36-4, 26 КО) перенесен из Болгарии во Францию.

Поединок, который должен был проходить 18 сентября, стоится 10 сентября в спортивном комплекте Roland Garros.

Устинов – это главная проверка для Сиренко на данном этапе карьеры. В рекорде россиянина есть бои с такими топовыми боксерами как Кубрат Пулев, Майкл Хантер, Мануэль Чарр, Джо Джойс и даже Дэвид Туа, которого он, к слову, победил. Если же Устинов и проигрывал, то – в конкурентом стиле.



Сиренко тренируется под руководством бывшего наставника Александра Усика.