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Бой украинца Тесленко перенесен на шоу Ломаченко – Комми

Супертяжеловес должен был подраться в ноябре

Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 21:56
Бой украинца Тесленко перенесен на шоу Ломаченко – Комми
Александр Тесленко

Бой 29-летнего украинца Александра Тесленко (17-1, 13 KO) против супертяжеловеса Джареда Андерсона (10-0, 10 KO) перенесен на турнир Top Rank 11 декабря, в главном событии которого Василий Ломаченко сразится с Ричардом Комми, сообщает BoxingScene.

Изначально бой планировали провести 20 ноября в андеркарде боя Теренса Кроуфорда и Шона Портера.

Также 11 декабря в андеркарте боя Ломаченко – Комми подерутся внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш и Ксандер Заяс.

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что не будет недооценивать Комми.

Карен Агабекян
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