Украинец Тесленко встретится с Андерсоном в андеркарде боя Кроуфорда – Портер
Бой украинца Тесленко перенесен на шоу Ломаченко – Комми
Супертяжеловес должен был подраться в ноябре
1 ноября 21:56
Александр Тесленко
Бой 29-летнего украинца Александра Тесленко (17-1, 13 KO) против супертяжеловеса Джареда Андерсона (10-0, 10 KO) перенесен на турнир Top Rank 11 декабря, в главном событии которого Василий Ломаченко сразится с Ричардом Комми, сообщает BoxingScene.
Изначально бой планировали провести 20 ноября в андеркарде боя Теренса Кроуфорда и Шона Портера.
Также 11 декабря в андеркарте боя Ломаченко – Комми подерутся внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш и Ксандер Заяс.
Напомним, ранее Ломаченко заявил, что не будет недооценивать Комми.