Бой Усик – Джошуа должен побить рекорд боя Энтони с Кличко по проданным платным трансляциям

Это будет показатель более чем 1,45 млн PPV

Джошуа и Усик / Фото: matchroom boxing

По словам промоутера Александра Красюка на пресс-конфернции в Киеве, бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) должен побить рекорд проданных трансляций в Британии.



«В четверг я записывал интервью с Херном, и у нас была неплохая возможность пообщаться. Его слова. Со статистики на четверг ожидали около 1 млн PPV. Прогноз Эдди был 1,1 млн, мой – более 1,1 млн. Сейчас точной информации нет, но могу сказать, что Кличко – Джошуа продал 1,145 млн. Думаю, что бой Усика должен побить этот рекорд».

Напомним, Усик рассказал об участии Анатолия Ломаченко в своей подготовке к бою с Энтони Джошуа.