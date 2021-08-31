Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Околи: «Какие проблемы может создать Усик Джошуа? Он ловкий левша»
Чемпион WBO – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
13:26
Лоуренс Околи / Фото - plantbasednewsЧемпион мира по версии WBO в тяжелом дивизионе Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing Social рассказал, за счет чего украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) может одержать победу в поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я не думаю, что ключ к победе Джошуа - это только габариты. Есть много больших парней, которых Усик легко бы побил, поэтому я не считаю, что это одни габариты. Как по мне, это будет использование габаритов, ударной мощи и других подобных вещей. Я считаю, что, возможно, это будет попытка выйти на определенную ударную дистанцию, чтобы донести удар, ведь известно, что если Джошуа попадет, то потрясет соперника».
«Какие проблемы может создать Усик? Он ловкий левша. Я так говорю, но в действительности он не то чтобы ловкий, а просто хорошо контролирует темп и рисунок боя. Он постоянно доносит удары сверху и снизу, отходит, сокращает и увеличивает дистанцию. Он утомляет тебя ментально, если ты ему это позволишь. Я считаю, что это некоторые из главных проблем, которые может создать Усик. Он уже дрался с супертяжеловесами, как в любителях, так и в профи. Усик действительно опытный боец».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.