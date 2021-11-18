«Бой Усик – Канело был бы очень интересным». Красюк – о возможном переходе Альвареса в супертяжелый вес

Александр Красюк / фото - Facebook

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в интервью порталу YouTube каналу Boxing UK, высказался о достижениях абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), а также обсудил возможный переход мексиканца в хэвивейт.

Альварес – сильный парень, и он доказал это в первом среднем, среднем, втором среднем и полутяжелом весах. Теперь Канело бросает вызов крузеру, и он все еще молодой боксер. Альварес провел больше 50 боев, но ему всего около 30 лет. Думаю, это будет интригующе, если он поднимется из первого среднего в супертяжелый вес. Это будет очень интересно.

Бой Альвареса с Усиком? Да, он был бы хорошим, но представьте, что Канело, дерется, например, с Тайсоном Фьюри. Можете это представить? Безусловно, там будет разница в габаритах, но она даже может сыграть на руку более мелкому парню».