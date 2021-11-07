«Бой Усика против Джошуа шедевр на века». А третий бой Фьюри – Уайлдер промоутер сравнил с попсой

Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice сравнил красоту недавних титульных боев «королевского» дивизиона – Александр Усик (19-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и завершение трилогии Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):



Поединок Усик – Джошуа – искусство. Неискушенному зрителю, может, скучно было смотреть – не понятно, что происходит, никто не упал, а уже скоро двенадцатый раунд. Кровища не течет, как-то скучно. А Фьюри – Уайлдер – диаметрально противоположное. Не успели в ринг выйти, а уже полетели кувалды – без разбора или разведки, какой-либо тактики. С точки зрения искусства…