«Бой Усика против Джошуа шедевр на века». А третий бой Фьюри – Уайлдер промоутер сравнил с попсой
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice сравнил красоту недавних титульных боев «королевского» дивизиона – Александр Усик (19-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и завершение трилогии Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):
Бой Усика с Джошуа – шедевр. А поединок Фьюри с Уайлдером – для рядового зрителя. Можно сравнить с музыкой. Есть классическая музыка – у нее нет такого количества поклонников, как у попсы. Но она живет вечно. По крайней мере, очень долго. Попса же очень ярко взрывается, но продолжительность ее жизни не такая.
Поединок Усик – Джошуа – искусство. Неискушенному зрителю, может, скучно было смотреть – не понятно, что происходит, никто не упал, а уже скоро двенадцатый раунд. Кровища не течет, как-то скучно. А Фьюри – Уайлдер – диаметрально противоположное. Не успели в ринг выйти, а уже полетели кувалды – без разбора или разведки, какой-либо тактики. С точки зрения искусства…
Ранее Усик заявил, что не планирует повторять путь Виталия Кличко.