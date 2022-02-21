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Золотая коллекция бокса

Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция

Украинец получил шанс стать чемпионом мира по молодежи
Телепрограмма XSPORT Бокс Профессиональный бокс
19:32
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
Фото - B1 Boxing
В субботу, 26 февраля в Нанте, Франция перспективный украинский полусредневес Богдан Штонда (7-0, 3 КО) проведет бой за пояс чемпиона мира по молодежи по версии IBF. Его соперником станет местный боксер Милан Прат (13-0, 10 КО).

Смотрите трансляцию вечера бокса в прямом эфире на телеканале XSPORT и в плеере на сайте. Начало – в 20:30.

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