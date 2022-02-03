Бой за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте пройдет в 2022-м году

Директор USYK-17 Promotions назвал сроки реванша Усик – Джошуа

Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин заверил, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пройдет в 2022-м году, а также назвал вероятные сроки второго боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Британец активировал опцию о реванше, который согласно контракту должен был состояться в течение семи месяцев после основного поединка, то есть не позже 26 апреля. Но, так как в переговоры между двумя сторонами вступили еще и представители Фьюри и Уайта, то, понятное дело, понадобилось больше времени. Естественно, даты немного сдвинулись. Мы надеемся, что поединок пройдет в середине или в конце мая. И, возможно, он будет в Лондоне. Если реванш состоится в мае или даже начале лета, то в конце года мы увидим объединительный поединок. Это будет событие глобального масштаба, которого не было очень много времени.

Также Лапин назвал позицию, на которой Усика в составе «Полесья» точно не будет.