Боялись Мейвезера с блогером, а теперь и бейсбола. Бой Лопес – Камбосос вновь поменял дату

Легковесы должны раньше оказаться в ринге

Лопес и Камбосос / Фото: Thriller

Как сообщает портал BoxingScene.com, Triller Fight Club решила перенести поединок Теофимо Лопеса (16-0, 12 KOs) и Джорджа Камбососа (19-0, 10 KOs) с 5-го на 4-е октября.



По информации источника, очередное изменение связано с матчем бейсбольной командой «Нью-Йорк Янкис» 5-го октября в рамках плей-офф против принципиального соперника «Бостон Ред Сокс», что вызовет большой ажиотаж американской спортивной аудитории.

Отметим, что поединок Лопес – Камбосос должен был пройти 5-о июня, однако промоутерская компания побоялась конкуренции со стороны боя Флойда Мейвезера и Логана Пола, сместив дату боя легковесов на две недели вперед. Дальнейший перенос поединка был связан с COVID-19 у абсолютного чемпиона.

Напомним, что Лопес высказался о возможности реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).