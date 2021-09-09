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Боялись Мейвезера с блогером, а теперь и бейсбола. Бой Лопес – Камбосос вновь поменял дату

Легковесы должны раньше оказаться в ринге
Бокс Профессиональный бокс
09:59
Боялись Мейвезера с блогером, а теперь и бейсбола. Бой Лопес – Камбосос вновь поменял дату
Лопес и Камбосос / Фото: Thriller

Как сообщает портал BoxingScene.com, Triller Fight Club решила перенести поединок Теофимо Лопеса (16-0, 12 KOs) и Джорджа Камбососа (19-0, 10 KOs) с 5-го на 4-е октября.

По информации источника, очередное изменение связано с матчем бейсбольной командой «Нью-Йорк Янкис» 5-го октября в рамках плей-офф против принципиального соперника «Бостон Ред Сокс», что вызовет большой ажиотаж американской спортивной аудитории.

Отметим, что поединок Лопес – Камбосос должен был пройти 5-о июня, однако промоутерская компания побоялась конкуренции со стороны боя Флойда Мейвезера и Логана Пола, сместив дату боя легковесов на две недели вперед. Дальнейший перенос поединка был связан с COVID-19 у абсолютного чемпиона.

Напомним, что Лопес высказался о возможности реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес

Комментарии 1

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9 сентября 2021г. 11:18
Чем больше переносов поединка, тем лучше Лопесу. Потому что он боиться провести реванш с Ломаченко.
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