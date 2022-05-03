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Бою с Ломаченко быть? Стивенсон готов подняться в дивизион украинца

Чемпион двух весовых категориях также не прочь стать «абсолютом» во втором полулегком весе
Бокс Профессиональный бокс
13:32
Бою с Ломаченко быть? Стивенсон готов подняться в дивизион украинца
Фото: Getty Images

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) рассматривает вариант перехода в следующую весовую категорию. Слова американца приводит boxingscene.com:

Пока у меня нет окончательного решения по поводу нового веса. Нам нужно это обсудить. Хотелось бы собрать все пояса, стать абсолютным чемпионом. Но еще посмотрим. Или собрать еще два титула, или подниматься.

Напомним, что Стивенсон ранее говорил о поединке с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO), но ставил условие проведения боя в 130 футах. Возможно, после победы над Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO) Шакур изменил свою точку зрения.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Шакур Стивенсон Василий Ломаченко

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