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Брат одного из тяжелейших соперников Усика в уличной драке нокаутировал бандита. Видео
У Кита Хантера возник конфликт в казино
18:28
Кит Хантер / Фото: Showtime
Брат супертяжеловеса Майкла Хантера (20-1-2, 14 КО) Кит Хантер (13-1, 8 КО) в уличной драке нокаутировал представителя одной из американских бандитских группировок.
Напомним, ранее Майкл Хантер не смог победить соперника, у которого уже выигрывал.
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