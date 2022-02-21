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Брат Тайсона Томми планирует вернуться в ринг в андеркарде Фьюри – Уайт

Британец в конце года хочет провести отмененный бой с Джейком Полом
Бокс Профессиональный бокс
12:56
Брат Тайсона Томми планирует вернуться в ринг в андеркарде Фьюри – Уайт
Фото: Twitter

Брат чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Томми Фьюри (7-0, 4 KO) в интервью Sky Sports поделился планами на ближайшее время. Полутяжеловес хочет вернуться в ринг в андеркарде вечера бокса, главным событием которого будет поединок Тайсона и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO). Также Томми в конце года хочет все же подраться с блогером Джейком Полом (5-0, 4 KO).

Я готов драться с Джейком в любое время. Тут проблема не во мен. Если бы Пол хотел подраться, перенес бы поединок. Я хотел бы, чтобы этот бой состоялся в конце 2022 года.

Я считаю, что бой состоится, если он не дурак. С кем ему еще драться? Бой со мной – самый важный для него в данный момент. Он прекрасно это понимает.

Тайсон напомнил Уайту, что время на исходе.

Олег Шумейко-младший
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