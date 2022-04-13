Для Фьюри подобрали запасного соперника на случай, если Уайт откажется от боя
Брат Уайта: «Диллиан отличается от Уайлдера, он на другом уровне»
Дин Уайт сопоставил боксерские навыки своего брата и «Бронзового Бомбардировщика»
14:20
Диллиан Уайт / фото - Getty Images
Дин Уайт в интервью DAZN сопоставил боксерские навыки своего брата Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
«Диллиан отличается от Уайлдера. Особенно бойцовскими качествами. У него набор ударов значительно больше, чем у Деонтея. Уайлдер бьет джебом, а также у него сильная правая рука и на этом все. Все говорят о левом хуке Диллиана, но забывают о его работе по корпусу. Он отличный и разносторонний боксер. В этой игре все должно быть на уровне.
Уайлдер – хороший боец и ему нужно отдать должное, потому что он сбил с ног каждого соперника, с которым встречался, но если говорить о боксерских способностях, то Диллиан на другом уровне».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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