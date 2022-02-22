Редкач: «У Постола есть все для победы над Расселлом»
«Брат умер, а отцу ампутировали ногу». Следующий соперник Постола переживает черную полосу в жизни
Бой украинца против Расселла состоится 26 февраля
11:30
Фото: Boxing Scene
Американский проспект первого полусреднего веса Гари Антуанн Расселл (14-0, 14 КО) рассказал, что подготовка к бою против бывшего чемпиона WBC Виктора Постола (31-3, 12 КО) помогает ему отвлечься от трагедий, которые в последнее время случились в его семье:
«В начале 2021 года я потерял брата. Затем отцу (он же тренер) ампутировали ногу. Эта стрессовая череда событий могла сломить кого угодно. Поэтому честно признаюсь, что я очень рад бою – будет на чем сфокусироваться. А это, поверьте, очень помогает. Мне понадобилось время, чтобы пережить все это. Учитывая, что я на старте профикарьеры, важно оставаться активным. То есть можно, конечно, запереться дома и рыдать в подушку. Но разве это хоть кому-то помогло?»
Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Ранее американец пообещал, что нанесет украинцу дебютное досрочное поражение в карьере.
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