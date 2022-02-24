Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»

Легендарные братья-супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко призвали не бояться врага:



Сегодня происходит большая трагедия – не только для Украины, но и для Европы и всего мира. Вооруженные силы Украины героически защищают наше землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города.

Выдержка и решительность. Единение и хладнокровность! Только так мы выстоим! Слава Украине.