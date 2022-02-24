Владимир Кличко: «Мир наблюдает, насколько смертоносным является империализм»
Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Легендарные супертяжеловесы призвали к единению против общего врага
12:53
Легендарные братья-супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко
призвали не бояться врага:
Киевлянам, украинцам and to our partners and friends.
Сегодня происходит большая трагедия – не только для Украины, но и для Европы и всего мира. Вооруженные силы Украины героически защищают наше землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города.
Выдержка и решительность. Единение и хладнокровность! Только так мы выстоим! Слава Украине.
Пловец Андрей Говоров также призвал не паниковать.