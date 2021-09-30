Братья Штонда, Михалушко и другие вернутся в ринг в шоу Boxing Jungle-2
В воскресенье, 10 октября, как мы уже сообщали, в Киеве состоится вечер бокса Boxing Jungle-2 от B1 Boxing.
Теперь стали известны все пары турнира:
66,7 кг: Богдан Штонда – Октавиан Гратии
66,7 кг: Ярослав Михалушко – Мераб Туркадзе
61,2 кг: Валентин Штонда – Эдуард Меринец
79,4 кг: Денис Салабай – Владислав Чайка
79,4 кг: Cтепан Грекул – Пшемислав Биниенда
91+ кг: Вячеслав Гаврилюк – ТВА
66,7 кг: Ратмир Турчанинов – Александр Червяк
69,9 кг: Руслан Маммадов – Павел Папук
72,6 кг: Владимир Мандзюк – Александр Голик
91+ кг: Максим Драч – Руслан Мормуль
63,5 кг: Сергей Гук – Игорь Рудничук
69,9 кг: Дмитрий Щербина – Артур Щелев
Отметим, возвращение в ринг перспективных полусредневесов братьев Штонд, а также дебют в профи-боксе трехкратного чемпиона Украины и чемпиона Европы до 18 лет Степан Грекула.
Трансляция Boxing Jungle-2 – 10 октября на телеканале XSPORT+.
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