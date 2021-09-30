Братья Штонда, Михалушко и другие вернутся в ринг в шоу Boxing Jungle-2

Смотрите трансляцию вечера бокса на телеканале XSPORT+

Богдан Штонда / фото - Facebook братьев Штонд

В воскресенье, 10 октября, как мы уже сообщали, в Киеве состоится вечер бокса Boxing Jungle-2 от B1 Boxing.

Теперь стали известны все пары турнира:

66,7 кг: Богдан Штонда – Октавиан Гратии

66,7 кг: Ярослав Михалушко – Мераб Туркадзе

61,2 кг: Валентин Штонда – Эдуард Меринец

79,4 кг: Денис Салабай – Владислав Чайка

79,4 кг: Cтепан Грекул – Пшемислав Биниенда

91+ кг: Вячеслав Гаврилюк – ТВА

66,7 кг: Ратмир Турчанинов – Александр Червяк

69,9 кг: Руслан Маммадов – Павел Папук

72,6 кг: Владимир Мандзюк – Александр Голик

91+ кг: Максим Драч – Руслан Мормуль

63,5 кг: Сергей Гук – Игорь Рудничук

69,9 кг: Дмитрий Щербина – Артур Щелев

Отметим, возвращение в ринг перспективных полусредневесов братьев Штонд, а также дебют в профи-боксе трехкратного чемпиона Украины и чемпиона Европы до 18 лет Степан Грекула.

Трансляция Boxing Jungle-2 – 10 октября на телеканале XSPORT+.