Гвоздик: «Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого»
Браун: «Бетербиев жесткий парень, однако нет такого, что его нельзя одолеть»
Претендент на пояс WBC доволен статусом андердога
12:18
Маркус Браун / Фото - sportingnews.comОбязательный претендент на титул WBC в полутяжелом дивизионе Маркус Браун (24-1, 16 КО) в интервью изданию The Ring с уверенностью заявил, что сможет выиграть поединок у чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева (16-0, 16 KO).
«Бетербиев – сильный, крепкий и грязный боец. Он жесткий парень, однако нет такого, что его нельзя одолеть. Его пытаются выставить непобедимым, но я в это не верю. Его ронял Джефф Пейдж. Это вправду первый раз, когда перед боем я чувствую себя настолько хорошо. Мне кажется, что мы позаботились обо всем. Я прижат спиной к стенке, и мне это нравится».
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
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