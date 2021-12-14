Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
Браун: «Знаю, что мне нужно сделать, чтобы забрать титулы у Бетербиева»
Американский боксер уверен, что сможет стать новым чемпионом мира
14 декабря 14:42
Маркус Браун /Фото - ringtv.comАмериканский полутяжеловес Маркус Браун (24-1, 16 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева (16-0, 16 KO).
Цитирует Брауна Boxing News 24.
«Это момент в моей жизни, которого я ждал, и я готов воспользоваться им. Точно знаю, что мне нужно сделать, чтобы забрать титулы у Бетербиева, и это то, что собираюсь сделать».
«Бетербиев – чемпион, которого больше всех избегают. Он отличный боец, не делает много ошибок и очень силен. Но я лучший боец, и я здесь, чтобы показать это 17 декабря. Мои поклонники, знайте, что я вернулся и я здесь, чтобы остаться. Никаких отвлекающих факторов, только работа».
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:30.