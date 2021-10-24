Брэдли: «Чтобы победить Канело, нужен умный боец»

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV высказался о шансах потенциальных соперников Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) одержать победу над мексиканской суперзвездой.

То же самое касается Бивола. Он хороший техник, однако двигается туда-сюда, туда-сюда. Нет ничего сложного в том, чтобы это просчитать. У него были проблемы в последнем бою. Я тогда сказал: «Вау, к нему можно прикоснуться». К тому же он дерется не так уж и часто. У Бивола слишком много простоев.

Головкин? Нет. Как по мне, он прошел свой пик. У него есть ударная мощь, но его лучшие годы остались в прошлом».