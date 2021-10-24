Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года
Брэдли: «Чтобы победить Канело, нужен умный боец»
Американец высказался о шансах потенциальных соперников Альвареса одержать победу над мексиканцем
17:50
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV высказался о шансах потенциальных соперников Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) одержать победу над мексиканской суперзвездой.
«Чтобы победить Канело, нужен умный боец. Сейчас я не вижу такого парня ни во втором среднем, ни в полутяжелом весе. Люди говорят про Бетербиева. Артур может ударить, однако он ест удары. Он хорошо действует по прямой, у него есть великолепное понимание техники, но Бетербиев кушает удары. Канело сможет бум-бах-бум, двигаться вокруг него, вынуждать его промахиваться и заставлять платить за это.
То же самое касается Бивола. Он хороший техник, однако двигается туда-сюда, туда-сюда. Нет ничего сложного в том, чтобы это просчитать. У него были проблемы в последнем бою. Я тогда сказал: «Вау, к нему можно прикоснуться». К тому же он дерется не так уж и часто. У Бивола слишком много простоев.
Головкин? Нет. Как по мне, он прошел свой пик. У него есть ударная мощь, но его лучшие годы остались в прошлом».
Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года.
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