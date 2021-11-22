Брэдли: «Для меня Кроуфорд стоит на первом месте в рейтинге «pound-for-pound»
Бывший чемпион в двух весовых категориях, нынче работающий комментатором ESPN американец Тимоти Брэдли заявляет, что считает своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) лидером рейтинга «pound-for-pound».
Брэдли цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я знал, что Кроуфорду будет тяжело в этом поединке и никто не сомневался в стойкости Шона. Но я всегда знал, на что способен Теренс, потому что провел много спаррингов с ним. Я говорю, что он лучший уже на протяжении дести лет.
Этот парень – самый крутой боец на планете. Для меня он стоит на первом месте в рейтинге «pound-for-pound». Если вы со мной не согласны, то у вас не должно быть сомнений, что Теренс сейчас лучший в своей весовой категории.
Шон Портер неоднократно демонстрировал нам свой талант и никто с лидеров полусреднего веса, не смог остановить его, пока он не встретился с Кроуфордом. Так что в том, что он лучший в своем подразделении, не должно быть сомнений».
Теренс Кроуфорд победил техническим нокаутом в 10-м раунде Шона Портера (31-4-1, 17 КО).