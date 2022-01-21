Брэдли: «Джошуа ходит от зала к залу, но все дело в его менталитете»

Бывший чемпион мира не верит в то, что британец сможет взять реванш у Усика

Фото: Boxing Scene Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что у Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) есть определенные ментальные проблемы, которые не позволят ему победить Александра Усика (19-0, 13 КО) в реванше: «Я не предвижу, что реванш сложится как-то иначе. В лице Джошуа мы имеем парня, который пытается найти себя. Я не знаю, что он ищет. Ему просто нужно посмотреть на себя. Он присматривается к разным тренерам, различным техникам. Вы можете увидеть, как Джошуа ходит от зала к залу, пытаясь найти фрагмент, которого, как кажется Энтони, ему не хватает. Это то, это се – нет, мужик, это ты и твой менталитет. Иногда бойцы поначалу добиваются слишком большого успеха и перестают делать то, что делали в начале карьеры. Они перестают быть голодными. Это произошло с Джошуа. Я не думаю, что он сейчас голоден. Мне кажется, он наслаждается своим временем и плодами усердной работы. У бойца всегда должно быть небольшое опасение, что порой успех может тебя подбить, и в то же время ты можешь чертовски много потерять из-за его наличия».

Реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года. Накануне британец пообещал победить украинца и вернуть титулы, однако букмекеры сомневаются в Энтони. Отметим, что второй бой Усик – Джошуа может и вовсе не состояться.