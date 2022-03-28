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Брэдли: «Головкин может дать Альваресу хороший бой, но GGG становится хуже»

Американец не верит, что третий бой мексиканца с казахстанцем будет конкурентным
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Брэдли: «Головкин может дать Альваресу хороший бой, но GGG становится хуже»
Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли заявил FightHype.com, что третий поединок мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) не будет конкурентным.

«Головкин может дать Альваресу хороший бой, но если судить по последнему выступлению GGG, по тому, как он медленно становится хуже, больше пропускает в своих последних поединках, я думаю, что Канело находится на другом уровне.

Мне кажется, что сейчас Альварес его просчитал, он знает, что должен сделать. Ему нужно прессинговать Головкина, заставить его пятиться, избегать джеба, контратаковать, пробивать по корпусу, как он это уже делал раньше. Слабые стороны Головкина никуда не делись, в этом нет никаких сомнений».

Геннадий Головкин не расстроится в случае срыва третьего боя с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Геннадий Головкин Сауль Альварес Тимоти Брэдли

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