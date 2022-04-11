Брэдли: «Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой. Канело остановит GGG в поздних раундах»

Американец признался, что его не впечатлило выступление казахстанского ветерана в бою с японцем

Фото: astanatimes.com

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com признался, что его не впечатлило выступление обладателя титулов WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) в бою с Риотой Муратой (16-3, 13 KO), и предсказал GGG поражение в третьем поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

«Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой, но затем выдал мощную концовку. Это хорошо, и он показал, что у него отличные кондиции, он все еще может драться. Да, у него есть мощь и умение правильно донести удар. Я увидел от него хорошие боковые передвижения, но Канело просто находится на другом уровне в сравнении с Головкиным. Я искренне считаю, что подъем во второй средний вес замедлит Головкина. Это другая история. Его первый бой во втором среднем дивизионе – это другое. Канело дрался в этом весе и будет биться в полутяжелом дивизионе. Так что я вижу, как Канело побьет Головкина, остановит его в поздних раундах».

Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом.