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Брэдли: «Канело постарается сломать Планта во второй половине боя»

Американец поделился мнением о грядущем поединке между Альваресом и Калебом
Бокс Профессиональный бокс
20:55
Брэдли: «Канело постарается сломать Планта во второй половине боя»
Сауль Альварес / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com заявил, что одним из самых важных факторов в бою чемпиона WBC, WBA и WBO Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и обладателя титула IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) будет то, как хорошо сможет американец выглядеть во второй половине боя, когда Канело постарается нокаутировать его, активно прессингуя и обрабатывая его туловище мощными ударами. Действия во второй половине боя зачастую были слабым местом Планта, однако, Брэдли надеется, что он сможет решить эту проблему, в том числе, с помощью Андре Уорда.

«Сауль будет защищаться, стараться, чтобы Плант промахивался. То же самое будет делать и Калеб, вот только Альварес не устанет, поэтому, Планту желательно находиться в лучшей форме в своей жизни. Во второй половине боя Канело пойдет вперед, будет работать изо всех сил и тогда на передний план выйдут те технические моменты, которые я подметил и которых не хватает Планту.

Калебу нужно поработать над второй половиной боя, потому что в первой, мне кажется, у него все будет хорошо. Он хорошо двигается, он быстрый, умный боец, много использует финты, уходит от ударов, делает много хороших вещей. А вот во второй половине Канело определенно постарается сломать его ударами по корпусу, будет искать возможность нанести хук слева, столкнуть его с позиции, пробить удар справа - Сауль часто наносит такие удары».

WBC представили особенный пояс для победителя противостояния Канело – Плант.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Калеб Плант Тимоти Брэдли Андре Уорд

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