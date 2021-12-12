«Мейвезер, перестань, ты не сможешь прятать Джервонту вечно». Райан Гарсия вновь вызвал Дэвиса на бой
Брэдли: «Когда по Дэвису попадет Райан Гарсия, он может оказаться потрясенным»
Тимоти высказался о потенциальном поединке американцев
22:50
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com заявил, что звездный американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) может, из-за стилистических особенностей, оказаться опасным соперником для соотечественника и нокаутера Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО).
«Танк» чертовски опасен. Обычно парни имеют скорость, но не могут ударить, либо имеют удар, но лишены скорости. Он же одарен всем, да и к тому же умеет боксировать. Но вот, что я вам скажу.
Он пропустил немало хуков слева в бою с [Исааком] Крусом. Да, его пока спасает способность держать удар, но что произойдет, когда по нему попадет Райан Гарсия? Он может оказаться потрясенным».
Райан Гарсия вызвал на поединок Джервонту Дэвиса.