Брэдли: «Комми любит идти вперед с тяжелыми и жестким ударами»

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли объяснил, чем опасен ганец Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) для украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Брэдли цитирует портал boxingscene.com:

Если посмотреть на парней, то стилистически, это должна быть агрессивная битва. Комми любит идти вперед с тяжелыми и жестким ударами, а также пытается донести свою ударную правую руку к цели. Ломаченко более маленький и маневренный боец и обычно использует разумно агрессию. Василий использует финты, маятник, меняет угол своих атак, смещается в стороны, вперед, назад.

Этот матч опасен для обоих бойцов. Я ожидаю, что Ломаченко начнет немного медленней, по сравнению с прошлым боем против Накатани, потому что Комми значительно крупнее и сильнее. «Лома» технически лучше и мудрее. Он видел этот стиль уже много раз».