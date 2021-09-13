Брэдли дал прогноз на поединок между Лопесом и Камбососом
Брэдли: «Лопес перебоксировал Ломаченко, так что Камбососу не справится с Теофимо в этом компоненте»
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях поделился мнением о предстоящем бое
13 сентября 13:09
Лопес и Камбосос / Фото: Thriller
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о грядущем поединке абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO):
В боксе Камбососа есть очевидные уязвимые места, которыми Лопес и попытается воспользоваться. Но в последнее время Теофимо прошел через непростые испытания. Так что я считаю, что кое-какие шансы у претендента все же имеются. Я буквально на днях общался с Теофимо. Похоже, у него есть крутой план на бой.
У Камбососа не так и много вариантов. Но ему точно не по плечу перебоксировать Лопеса, ведь тот ранее перебоксировал самого Ломаченко.
Лопес не намерен давать реванш Василию Ломаченко (15-2, 11 KO).