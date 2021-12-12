Промоутер Комми: «Это было превосходное выступление Ломаченко, и я горжусь Ричардом»
Брэдли назвал фаворита в поединке Ломаченко – Хэйни
Американец поделился своими мыслями о потенциальной встрече
21:00
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com поделился своими мыслями о потенциальном поединке легковесов Василия Ломаченко (16-2-0, 12 KO) и Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO).
«Хэйни против Ломы? Я буду честен с вами и скажу, что поставил бы на Ломаченко. Что же касается Хэйни… что он сможет противопоставить?
Не подумайте, Девин Хэйни отличный боксер, он большой и умеет держаться на дистанции, но он совершает ошибки. Он оставляет голову на линии удара, и я гарантирую вам – он будет «съедать» левые прямые весь вечер. У него определенно имеются проблемы с защитой».
Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
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