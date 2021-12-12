Брэдли назвал фаворита в поединке Ломаченко – Хэйни

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com поделился своими мыслями о потенциальном поединке легковесов Василия Ломаченко (16-2-0, 12 KO) и Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO).

Не подумайте, Девин Хэйни отличный боксер, он большой и умеет держаться на дистанции, но он совершает ошибки. Он оставляет голову на линии удара, и я гарантирую вам – он будет «съедать» левые прямые весь вечер. У него определенно имеются проблемы с защитой».