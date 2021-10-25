Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года
Брэдли назвал самого опасного соперника для Канело
Бывший чемпион мира советует присмотреться к Хильберто Рамиресу
09:52
Сауль Альварес / фото - The Times
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube каналу Fight Hub TV назвал имя боксера, который, по его мнению, способен победить лидера P4P Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
«Парень, о котором мы мало говорим и которого нечасто видим, – это Хильберто Рамирес, «Зурдо». Он сильный, последовательный левша. В его боксерском арсенале есть все удары, и сам он может держать удар.
Хильберто проходил через самые сложные испытания, был чемпионом. Рамирес – непобежденный и голодный, но мы мало что видели от него. Я думаю, что это был бы хороший поединок для Канело. Я не знаю, победит ли Рамирес Альвареса, но это был бы чертовски хороший бой».
Напомним, Плант рассказал о подготовке в преддверии боя с Альваресом.
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