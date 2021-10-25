Брэдли назвал самого опасного соперника для Канело

Сауль Альварес / фото - The Times

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube каналу Fight Hub TV назвал имя боксера, который, по его мнению, способен победить лидера P4P Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Хильберто проходил через самые сложные испытания, был чемпионом. Рамирес – непобежденный и голодный, но мы мало что видели от него. Я думаю, что это был бы хороший поединок для Канело. Я не знаю, победит ли Рамирес Альвареса, но это был бы чертовски хороший бой».