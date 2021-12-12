Брэдли: «Не думаю, что у Стивенсона возникнут проблемы с Ломаченко»

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион в двух весах Тимоти Брэдли в интервью FightHype.com отреагировал на выступление украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в поединке против ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и высказался о его потенциальном поединке с американцем Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).

Интересный же момент заключается в том, что оба они левши. Было бы интересно поглядеть на то, что из этого выйдет. Хотя я не думаю, что у Шакура возникнут проблемы. Он только что прошел левшу в лице Джамела Херринга».