Камбосос: «Ломаченко будет следующим после Хэйни»
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Бывший чемпион считает, что с арсеналом украинца никому не удастся справиться
15:35
Фото: Instagram
Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что Василий Ломаченко
(16-2, 11 KO) с легкостью победит обладателей титула в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Девина Хэйни (27-0, 15 KO):
Хэйни и Камбосос оба не побьют Ломаченко. Василий находится на другом игровой поле. Я понимаю, что Лопес победил его, однако скажу, что сейчас он другой боец, чем тогда, когда дрался с Теофимо. Я считаю, что сейчас он лучше, чем в бою с Лопесом и перед этим.
Ломаченко полностью восстановился после травм, но к тому же он очень динамичен в ринге. У него фантастическая работа ног, фантастические контрудары, его IQ. Никто не может победить его здесь. Незначительные трюки, которые он делает руками, сближения и отходы – это вам не шутки.
Напомним, что 5 июня пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона между австралийцем и американцем.
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