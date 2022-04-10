Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»

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Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) с легкостью победит обладателей титула в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Девина Хэйни (27-0, 15 KO):



Ломаченко полностью восстановился после травм, но к тому же он очень динамичен в ринге. У него фантастическая работа ног, фантастические контрудары, его IQ. Никто не может победить его здесь. Незначительные трюки, которые он делает руками, сближения и отходы – это вам не шутки.