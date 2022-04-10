Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 2
Сегодня 11
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 4:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 120:101 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец 3:1 Окончен
16:00 Анже - Лилль 1:1 Окончен
16:00 Монако - Труа 2:1 Окончен
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер 0:0 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 94:100 Окончен
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Вечер бокса. Артем Далакян - Саравут Таворнхам

Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»

Бывший чемпион считает, что с арсеналом украинца никому не удастся справиться
Бокс Профессиональный бокс
15:35
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Фото: Instagram

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) с легкостью победит обладателей титула в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Девина Хэйни (27-0, 15 KO):

Хэйни и Камбосос оба не побьют Ломаченко. Василий находится на другом игровой поле. Я понимаю, что Лопес победил его, однако скажу, что сейчас он другой боец, чем тогда, когда дрался с Теофимо. Я считаю, что сейчас он лучше, чем в бою с Лопесом и перед этим.

Ломаченко полностью восстановился после травм, но к тому же он очень динамичен в ринге. У него фантастическая работа ног, фантастические контрудары, его IQ. Никто не может победить его здесь. Незначительные трюки, которые он делает руками, сближения и отходы – это вам не шутки.

Напомним, что 5 июня пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона между австралийцем и американцем.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Девин Хэйни Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Камбосос: «Ломаченко будет следующим после Хэйни»
Камбосос: «Ломаченко будет следующим после Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 10:00
Ромеро: «Камбосос бьет сильнее и у него больше оружия в арсенале, чем у Хэйни»
Ромеро: «Камбосос бьет сильнее и у него больше оружия в арсенале, чем у Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
06 апреля 13:00
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Бокс Профессиональный бокс
05 апреля 11:06
Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»
Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 14:00
Камбосос: «Хэйни побежит, спасая свою жизнь, как только почувствует мою силу»
Камбосос: «Хэйни побежит, спасая свою жизнь, как только почувствует мою силу»
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 10:00
Абсолютный чемпион: «У Ломаченко есть более важный бой»
Абсолютный чемпион: «У Ломаченко есть более важный бой»
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 21:48

Новости: Бокс

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Профессиональный бокс
20:10
Усик опубликовал патриотическое фото
Усик опубликовал патриотическое фото
Профессиональный бокс
18:30
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Профессиональный бокс
18:05
Гвоздик будет помогать Канело подготовиться к бою с россиянином
Гвоздик будет помогать Канело подготовиться к бою с россиянином
Профессиональный бокс
17:20
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Профессиональный бокс
15:35
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Профессиональный бокс
11:50
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Профессиональный бокс
10:20
Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»
Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»
Профессиональный бокс
10:00
Головкин победил Мурату техническим нокаутом
Головкин победил Мурату техническим нокаутом
Профессиональный бокс
09 апреля 16:00
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Все новости