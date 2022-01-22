Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»

Тимоти Брэдли / фото - The Desert Sun

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule поделился воспоминаниями о поединке Теофимо Лопес (16-1, 10 КО) – Джордж Камбосос (20-0, 10 КО), в котором американец проиграл все чемпионские пояса легкого веса.

Говорят, что он вышел на бой травмированным, больным, не готовым на 100 процентов. Посмотрев в первом раунде на такого Лопеса, я понял, что что-то не так, ведь я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника, не соблюдая дисциплину.

Как боец ты знаешь, что чем ты безответственнее и злее, тем ты уязвимее. Я считаю, что этот нокдаун стал вишенкой на торте для Камбососа. Он дал ему уверенность, чтобы делать то, что ему нужно было делать в течение боя, и помог сохранять концентрацию, ведь Камбосос знал, что достал Лопеса именно там, где и хотел».