Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule поделился воспоминаниями о поединке Теофимо Лопес (16-1, 10 КО) – Джордж Камбосос (20-0, 10 КО), в котором американец проиграл все чемпионские пояса легкого веса.
«Я был удивлен. Не буду лгать, я был чрезвычайно удивлен поражением Лопеса. Я слышал, что в его лагере не все было хорошо, но все равно полагал, что он достаточно талантлив, чтобы затащить этот бой.
Говорят, что он вышел на бой травмированным, больным, не готовым на 100 процентов. Посмотрев в первом раунде на такого Лопеса, я понял, что что-то не так, ведь я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника, не соблюдая дисциплину.
Как боец ты знаешь, что чем ты безответственнее и злее, тем ты уязвимее. Я считаю, что этот нокдаун стал вишенкой на торте для Камбососа. Он дал ему уверенность, чтобы делать то, что ему нужно было делать в течение боя, и помог сохранять концентрацию, ведь Камбосос знал, что достал Лопеса именно там, где и хотел».
Напомним, Маурисио Сулейман отказался отвечать, кто считается настоящим чемпионом WBC: Камбосос или Хэйни.
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