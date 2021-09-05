Брэдли: «Почему бой Кроуфорда и Портера хотят провести на PPV?»

Американец считает своих соотечественников малоизвестными боксерами

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли не считает, несмотря на дружбу с членом рейтинга «pound-for-pound» и обладателем титула WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), что его ожидаемый поединок с Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) должен пройти по системе платных трансляций - PPV.

Брэдли цитирует портал boxinginsider.com:

«У вас есть два парня, которые, на самом деле, малоизвестны. Я гулял по улице и по пути спросил у двадцати человек, не особо интересующихся боксом, знают ли они о Теренсе Кроуфорде. И они сказали «нет». Я спросил, слышали бы они когда-нибудь о Шоне Портере. И они сказали «нет». Каждый из них сказал это. Так почему этот бой хотят провести на PPV?».

Боб Арум назвал дату и место поединка Теренса Кроуфорда с Шоном Портером.