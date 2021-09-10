Брэдли привел несколько аргументов, почему Альварес принимает допинг

Фото: Rappler

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли подозревает, что лучший боксер современности независимо от весовых категорий по версии большинства издательств Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) принимает допинг:

Он устал в первом бою с GGG, однако затем ни с того ни с сего он начал переезжать в ринге парней и больше уже не устает. Этот парень теперь нокаутирует всех подряд и крушит лица, что наводит на подозрительные мысли. Это все, что я могу вам сказать. Я не утверждаю, что это именно так, нет, я лишь высказываю свое мнение. Есть определенные факты. Все это кажется мне странным. Поглядим, что произойдет в бою с Калебом Плантом».