Оскар Вальдес рассказал о поддержке Альвареса после проваленного допинг-теста
Брэдли привел несколько аргументов, почему Альварес принимает допинг
Бывший чемпион мира считает, что раньше Канело быстро уставал в боях
18:45
Фото: Rappler
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли подозревает, что лучший боксер современности независимо от весовых категорий по версии большинства издательств Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) принимает допинг:
«Канело раньше сильно уставал. Я говорю вам, в прошлом он часто уставал, и при этом мы говорим о парне, у которого на тот момент уже было сорок с чем-то боев. Знаю, что это было давно, но в поединке с Дэнни Джейкобсом он просел уже во второй его половине.
Он устал в первом бою с GGG, однако затем ни с того ни с сего он начал переезжать в ринге парней и больше уже не устает. Этот парень теперь нокаутирует всех подряд и крушит лица, что наводит на подозрительные мысли. Это все, что я могу вам сказать. Я не утверждаю, что это именно так, нет, я лишь высказываю свое мнение. Есть определенные факты. Все это кажется мне странным. Поглядим, что произойдет в бою с Калебом Плантом».
Ранее Брэдли оценил шансы Деонтея Уайлдера в третьем поединке против Тайсона Фьюри.