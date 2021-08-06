Брэдли рассказал, каким образом Спенсу следует боксировать с Пакьяо

Американец уверен, что у его соотечественника не возникнет проблем в поединке с филиппинцем

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли уверен, что у Эррола Спенса (27-0, 21 КО) не должно быть проблем в поединке с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), если он не будет позволять филиппинцу сокращать дистанцию.

Брэдли цитирует издательство boxingscene.com:

«Спенс более молодой и крупный среди них двоих, и я думаю, что у него будет чуточку больше шансов в концовке этого поединка. Тогда как самый интерес кроется в начале схватки. Эррол Спенс очень расслаблен на старте. Если вы пересмотрите его бой с Дэнни Гарсией, то увидите, что Гарсия достаточно хорошо начал, вынудив Спенса вносить коррективы во втором раунде. Скорость Мэнни может быть проблемой в первых раундах, но как только Эррол сможет отыскать нужную дистанцию, вот тогда бой станет для него куда проще. Если ему удастся держать Мэнни на вытянутой руке, у него не должно быть проблем с тем, чтобы побить Пакьяо».

Фредди Роуч, тренер Мэнни Пакьяо, сомневается, что Эррол Спенс полностью восстановился после жуткой аварии в октябре 2019 года.