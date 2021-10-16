Брэдли считает, что Джошуа образца победы над Кличко сможет выиграть реванш у Усика
Бывший чемпион мира, а ныне эксперт Тимоти Брэдли разобрался в причинах поражения Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою против Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Я думаю, что бой с Энди Руисом разрушил уверенность Джошуа. Мне также кажется, что он боялся пропустить удар. Джошуа не бил, потому что боялся пропустить в ответ. Усик – более мелкий парень, он может резко ударить, но Джошуа необходимо действовать с позиции более крупного бойца. Казалось, что он большой парень с ментальностью маленького.
Ему нужно изменить это. Я думаю, единственный способ сделать это – поговорить с самим собой. Джошуа должен сказать себе: «Эй, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Ты хочешь, чтобы последняя мысль людей о тебе была вот такой?» Я ведь тоже думаю об этом так: «У тебя больше нет инстинкта убийцы, бро. Ты больше этого не хочешь. Где тот парень, который дрался с Кличко? Где он?» Если Джошуа вернет его, то победит такого бойца, как Усик.
Кажется, что Джошуа начал действовать согласно плану на бой, но затем это перестало работать. И он подумал: «Проиграть – это нормально, все в порядке. У меня есть опция реванша, еще один вечер».
Бой с Владимиром Кличко состоялся 29 апреля 2017 года. В шестом раунде Джошуа побывал в нокдауне, но сумел «выжить», а затем сам нокаутировать легендарного украинца.
Реванш британца с Усиком запланирован на март 2022 года. Впервые в карьере «Эй Джей» подходит к поединку в качестве андердога.
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