Брэдли считает, что Джошуа образца победы над Кличко сможет выиграть реванш у Усика

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Бывший чемпион мира, а ныне эксперт Тимоти Брэдли разобрался в причинах поражения Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою против Александра Усика (19-0, 13 КО):

Ему нужно изменить это. Я думаю, единственный способ сделать это – поговорить с самим собой. Джошуа должен сказать себе: «Эй, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Ты хочешь, чтобы последняя мысль людей о тебе была вот такой?» Я ведь тоже думаю об этом так: «У тебя больше нет инстинкта убийцы, бро. Ты больше этого не хочешь. Где тот парень, который дрался с Кличко? Где он?» Если Джошуа вернет его, то победит такого бойца, как Усик.

Кажется, что Джошуа начал действовать согласно плану на бой, но затем это перестало работать. И он подумал: «Проиграть – это нормально, все в порядке. У меня есть опция реванша, еще один вечер».