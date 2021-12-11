Месива не будет, ждите «украинский хай-тэк» и нокаут. Ломаченко vs Комми
Брэдли сделал прогноз на результат поединка Ломаченко – Комми
Экс-чемпион мира отметил боксерский IQ украинца
08:09
Ломаченко и Комми / Фото - boxingscene.comБывший чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли спрогнозировал результат поединка в легком дивизионе между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганцем Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
Цитирует Брэдли ESPN.
«Я думаю, что Ломаченко уважает Комми и его мощь. Как я понимаю, Ломаченко действительно считал, что Комми побьет Лопеса, отправит его в нокаут. В итоге Теофимо нокаутировал Ричарда. Мне кажется, что Ломаченко достаточно умен, чтобы понимать, что он встречается с опасным соперником, и думать: «Если нокаут придет, то придет. Мне нужно быть умным и избегать внушительной ударной мощи Комми».
«Ломаченко победит. Я всегда говорил, что битвы, конечно же, выигрывают силой, но для меня важно, насколько умный боец или солдат. Главное – ум, вот как побеждают в битвах. Иногда тебе везет выбросить бомбу, но умный боец в ринг, как правило, умеет делать намного больше, чем просто бит».
«Я выберу Ломаченко. Я думаю, что он просчитает Комми, будет оказывать давление с середины и до конца боя и начнет избивать его. Мне кажется, что угол Комми вмешается, чтобы спасти его. Я предвижу остановку боя в пользу Ломаченко, технический нокаут в поздних раундах».
Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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