Стивенсон: «Спенс не должен испытать проблем с Угасом»
Брэдли: «Угас просто сделан под Спенса»
Американец поделился прогнозом на поединок между соотечественником и кубинцем
19:50
Тимоти Брэдли / фото - Getty Images
Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью Fight Hub TV поделился прогнозом на объединительный поединок в полусреднем весе между Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и Йорденисом Угасом (27-4, 14 KO).
«Я вынужден поставить на Спенса. Мне нравится за ним наблюдать. Мне нравится, как он выглядит и как говорит. Он смотрится сосредоточенным, судя по тем интервью, которые я посмотрел.
Он побьет Угаса, потому что Угас просто сделан под него. Он «сидит» на передней ноге и прячется за высоким блоком, что Спенсу и нужно. Он превосходно разбивает таких парней ударами по корпусу. Он будет удерживать его на джебе, после чего опускать руки ударами по корпусу и переводить на голову. Вот увидите».
Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.
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