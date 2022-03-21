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Брэдли: «Угас просто сделан под Спенса»

Американец поделился прогнозом на поединок между соотечественником и кубинцем
Бокс Профессиональный бокс
19:50
Брэдли: «Угас просто сделан под Спенса»
Тимоти Брэдли / фото - Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в интервью Fight Hub TV поделился прогнозом на объединительный поединок в полусреднем весе между Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и Йорденисом Угасом (27-4, 14 KO).

«Я вынужден поставить на Спенса. Мне нравится за ним наблюдать. Мне нравится, как он выглядит и как говорит. Он смотрится сосредоточенным, судя по тем интервью, которые я посмотрел.

Он побьет Угаса, потому что Угас просто сделан под него. Он «сидит» на передней ноге и прячется за высоким блоком, что Спенсу и нужно. Он превосходно разбивает таких парней ударами по корпусу. Он будет удерживать его на джебе, после чего опускать руки ударами по корпусу и переводить на голову. Вот увидите».

Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Эррол Спенс Йорденис Угас Тимоти Брэдли

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