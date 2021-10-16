Бенавидес: «Фьюри если и не поймает Усика, то загонит его в угол»
Брэдли: «Возможно, Фьюри окажется слишком большим для Усика»
Экс-чемпион мира – о возможном объединительном бое в хэвивейте
16 октября 14:00
Усик и Фьюри / Фото - metro.co.ukБывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com поделился своими мыслями о возможном поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я думаю, это хороший бой. Возможно, Фьюри окажется слишком большим для Усика, но Александр – очень хороший, техничный боксер. Тайсон же может как идти вперед, так и боксировать на отходах. Он очень длинный, с размахом рук 216 сантиметров. Он может наваливаться на Усика. Фьюри много чего может сделать и через многое может пройти».
«Мне кажется, что поединок будет интересным в первой половине. Но я считаю, что во второй половине Фьюри однозначно выяснит, как подойти к Усику. Дело в том, что Усик – маленький супертяжеловес. Чтобы победить такого соперника, как он, нужно оказывать на него давление».
Усик и Фьюри удерживают все главные пояса хэвивейта. Они оба заинтересованы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако на пути у этого поединка находятся контрактные обязательства украинца перед Энтони Джошуа, которому Александр должен дать реванш.
В обновленном рейтинге P4P от ESPN Фьюри находится выше Усика.