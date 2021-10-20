Уоррен: «Если Фьюри захочет вернуться в ринг, то я думаю, что это произойдет весной»
Брэдли высказался о трилогии Уайлдера и Фьюри: «Они готовы были рубиться насмерть»
Американец был впечатлен мегафайтом
10:25
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион в двух весовых категориях и комментатор, американец Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о прошедшей в начале октября трилогии звездных супертяжеловесов Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
«Поединок получился лучше, чем все ожидали. Оба действительно показали, что хотели победить. Да, Уайлдер набрал вес, чтобы решить проблему с ближней дистанцией, и я посчитал это ошибкой, но, так или иначе, у него остался только шанс на удар. И он хотел донести его.
Я никогда не видел такого бокса в супертяжелом весе. Эти парни готовы были рубиться насмерть. И ненависть между ними была реальна. Они действительно не нравятся друг другу. Невероятная драма».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.