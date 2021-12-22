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22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
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05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Бриедис: «Альварес любит стоячих боксеров. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком»

Майрис уверен в победе Сауля над Макабу
Бокс Профессиональный бокс
18:58
Бриедис: «Альварес любит стоячих боксеров. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком»
Майрис Бриедис / Фото: Global Look Press

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в интервью ESNEWS рассказал почему Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) выбрал в соперники Илунгу Макабу (28-2, 25 КО).

«Канело выбрал не самого сильного оппонента. Надеюсь, что он победит и встретится со мной. Его выбор пал на Макабу из-за того, что он любит боксеров со стоячим стилем, поскольку сам очень быстрый. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком».

Напомним, Бриедис проведет защиту титула против непобежденного австралийца Джайя Опетайи.

Карен Агабекян
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Теги

Илунга Макабу Александр Усик Сауль Альварес Майрис Бриедис

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