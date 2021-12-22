Бриедис готов подраться с Джейком Полом
Бриедис: «Альварес любит стоячих боксеров. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком»
Майрис уверен в победе Сауля над Макабу
18:58
Майрис Бриедис / Фото: Global Look Press
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в интервью ESNEWS рассказал почему Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) выбрал в соперники Илунгу Макабу (28-2, 25 КО).
«Канело выбрал не самого сильного оппонента. Надеюсь, что он победит и встретится со мной. Его выбор пал на Макабу из-за того, что он любит боксеров со стоячим стилем, поскольку сам очень быстрый. Поэтому он не хочет боксировать со мной или Усиком».
Напомним, Бриедис проведет защиту титула против непобежденного австралийца Джайя Опетайи.