Альварес: «Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня на протяжении 60 боев»
Бриедис бросил вызов на бой Альваресу
Майрис уверен, что в крузервейте Канело найдет равных себе соперников
22:39
Майрис Бриедис, Сауль Альварес,
Чемпион IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис
(28-1, 20 КО) в Instagram предложил бой абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО).
«Кажется, что Канело никак не найдет себе равного оппонента во втором среднем или полутяжелом весах. Готов прощупать почву в крузервейте с достойным оппонентом?»
Напомним, ранее Альварес нокаутировал в 11-м раунде Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира.