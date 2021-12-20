Бриедис готов подраться с Джейком Полом

Латвиец уверен в своей победе над блогером

Майрис Бриедис / фото - TVNET Sports

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) намекнул на свое желание подраться с известным блогером Джейком Полом.

Латвиец похвалил Пола за яркий нокаут в бою с Тайроном Вудли, но дал понять, что после встречи с ним блогеру придется попрощаться со своим безупречным рекордом.

«Хорошее начало перед встречей со мной».

Джейк Пол с одного удара потушил свет Тайрону Вудли в реванше.