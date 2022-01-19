Бриедис готов слить Джошуа «секретную информацию» про Усика

Латвиец вновь пригласил британца к себе в тренировочный лагерь

Фото: Boxing Scene

Чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) вновь пригласил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) к себе в тренировочный лагерь и даже пообещал рассказать ему «секретную информацию», которая поможет победить Александра Усика (19-0, 13 КО) в реванше:

«Что бы я сказал Энтони Джошуа? Это секретная информация. Но Энтони посчитал бы ее очень полезной. Это большой секрет. Если мы встретимся, то можем поговорить об этом. Да, я предлагаю Джошуа вместе с командой приехать и тренироваться со мной».

В 2018 году Бриедис проиграл Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Боксеры выдали конкурентный бой, который судьи посчитали в сторону украинца – 115:113, 114:114, 115:113.

Реванш Усика против Джошуа запланирован на апрель 2022 года.

Что касается Бриедиса, то он готов на любые безумства, ради возможности разделить ринг с блогером-боксером Джейком Полом.