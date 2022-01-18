В команде Бриедиса рассказали, когда планируется провести объединительный поединок с Околи
Бриедис готов заплатить Джейку Полу 20 миллионов долларов
Но только при одном условии
11:57
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) продолжает добиваться боя против блогера-боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО).
Латвиец готов предложить Полу 20 миллионов долларов, если американец его нокаутирует:
«Я бы хотел предложить Полу настоящий бой против чемпиона мира по боксу. Я бы поставил на кон свой пояс. Что может быть лучше для любого настоящего бойца или боксера? Приди и попытайся забрать титул. Если у тебя получится, ты также заработаешь 10 миллионов долларов или даже 20 миллионов, если еще и нокаутируешь меня. Я думаю, это потрясающее предложение для него.
Да, я предлагаю ему 20 миллионов долларов, если он меня нокаутирует. Я общался со своими спонсорами, и они говорят, что это заслуживает доверия, что я могу победить в этом бою. Поэтому они согласились с моим предложением для них. Это безумие, но я думаю, что это предложение может ему понравиться. Почему бы и нет?»
Ранее Бриедис набил тату с именем Пола, однако тот его игнорирует. Блогер сконцентрирован на бойцах, у которых есть имя в Америке.
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