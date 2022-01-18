Бриедис готов заплатить Джейку Полу 20 миллионов долларов

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Чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) продолжает добиваться боя против блогера-боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО).

Латвиец готов предложить Полу 20 миллионов долларов, если американец его нокаутирует:

Да, я предлагаю ему 20 миллионов долларов, если он меня нокаутирует. Я общался со своими спонсорами, и они говорят, что это заслуживает доверия, что я могу победить в этом бою. Поэтому они согласились с моим предложением для них. Это безумие, но я думаю, что это предложение может ему понравиться. Почему бы и нет?»