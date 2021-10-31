Бриедис категорично ответил промоутеру Усика

В 2018 году украинец победил латвийца в близком бою

Фото: Facebook Александра Усика

27 января 2018 году Александр Усик (19-0, 13 КО) в очень близком бою победил Майриса Бриедиса (22-1, 20 КО) решением судей – 115:113, 115:113, 114:114.

Недавно промоутер украинца Александр Красюк признался, что тот поединок стал самым сложным в карьере Усика, но при этом он мог бы побить Бриедиса гораздо уверенней:

«Самым серьезным соперником для Усика был Майрис Бриедис. Но это как соперник по бою. Просто Усик мог пройти Бриедса намного легче и менее энергозатратно, но случилось то, что случилось».

Бриедис в Instagram ответил Красюку:

«Так пройдите».

Напомним, поражение от Усика – единственное в карьере Бриедиса. После этого он выиграл второй сезон Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе, а сейчас размышляет над переходом в хэвивейт.

